Un estudio determina el salario para una vida digna en las principales ciudades españolas

Barcelona, 11 de noviembre de 2026. Un estudio realizado por las consultorías Ksnet y Daleph estipula el salario de vida, es decir, un salario con el que una persona pueda vivir dignamente, en ciudades como Madrid y Barcelona en los 2.091 y los 1.891 de media, respectivamente. "Lo que hacemos es calcular lo que necesita una familia para vivir en neto, es decir lo que sale de nuestro bolsillo, lo distribuímos entre el número de adultos de los diferentes tipos de familias y lo pasamos a bruto", explica María Sánchez Vidal, socia de Ksnet. En la mayoría de las tipologías de familias estudiadas en los distintos núcleos urbanos el salario de vida es superior al salario mínimo interprofesional, "en algunos casos se sitúa un 63% por debajo".