Madrid, 20 de noviembre de 2026. Declaraciones de María Asunción Gávez, experta de la UNIR en Comunicación Política y vicedecana de Desarrollo Académico Internacional de la Facultad de Economía e Empresa, que ha analizado el debate electoral celebrado ayer entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, destacando que "Pedro Sánchez tuvo un desempeño contenido, diseñada que sorprendió a todos", mientras que el líder del Partido Popular "entró de forma agresiva, a un estilo más puro" diferente al suyo propio.