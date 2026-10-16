Expertos revelan los secretos de los efectos visuales cinematográficos en el Festival de Sitges

Sitges (Barcelona), 16 de octubre de 2026. El Festival de Sitges, referente del cine fantástico internacional, celebra una nueva edición en la que cobran protagonismo los procesos creativos y técnicos de los efectos visuales. En una mesa redonda organizada por TransPerfect, multinacional líder en servicios tecnológicos y lingüísticos, expertos han desvelado los secretos detrás de The Carpenter's Son, película dirigida por Lotfy Nathan y protagonizada por Nicolas Cage, para explicar cómo hacer creíble lo sobrenatural. En este encuentro, miembros del equipo han revelado cómo se construyeron elementos clave de la película, desde las serpientes y el fuego hasta las manifestaciones sobrenaturales de esta reinterpretación oscura de los relatos bíblicos en clave de terror sobrenatural. El equipo trabajó durante seis meses en la creación de un total de 125 planos de efectos visuales. Los especialistas han puesto de relieve la importancia de combinar creatividad, tecnología y conocimientos técnicos para conseguir que los efectos visuales se integren de forma natural en la narrativa. La participación de TransPerfect en el Festival de Sitges se enmarca en su apuesta por la industria audiovisual y el talento creativo y tecnológico. Por tercer año consecutivo, la compañía ha organizado un encuentro para acercar al público el trabajo que existe detrás de producciones cinematográficas de gran complejidad.