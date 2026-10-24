Fallece una varón arrollado por un metro, que ha cortado el servicio casi dos horas en Bilbao

Bilbao, 24 de octubre de 2026. Un varón ha fallecido a primeras horas de la mañana de este sábado tras ser arrollado por una unidad del metro en las inmediaciones de la estación de Astrabudua, lo que ha obligado a interrumpir el servicio durante casi dos horas entre San Ignazio y Aiboa. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, el suceso ha ocurrido sobre las seis y media de la mañana cuando una persona que, al parecer, caminaba por la vía y ha sido arrollada por una unidad del metro. Como consecuencia de las heridas sufridas, el varón ha fallecido.