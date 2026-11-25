Madrid, 25 de noviembre de 2026. El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE que "ya no cuela el miedo" y que "esta vez no van a poder sumar con nadie". Feijóo ha recordado que el PP ganó en las generales de julio de 2023 pero no pudo gobernar, pese a sacar 16 escaños de ventaja al PSOE y lograr mayoría absoluta en el Senado. "Lo que pasa es que esta vez, no van a poder sumar con nadie. No van a poder gobernar con nadie", ha enfatizado. (Fuente: PP)