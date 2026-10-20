Fernández Calle acusa a Rego de vivir en una "realidad paralela" y fija en 14 las plazas libres

Mérida, 20 de octubre de 2026. Declaraciones del vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, al ser preguntado por las recientes declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre la capacidad de la comunidad autónoma para la acogida de menores migrantes. El vicepresidente ha valorado la postura del Ministerio insistiendo en que Extremadura dispone únicamente de catorce plazas vacantes: "Catorce plazas libres para cualquier menor, no para menas, para cualquier menor, sea extranjero o sea nacional, y esas son las plazas libres que quedan, catorce, el resto de las plazas las tiene la señora ministra en su cabeza pero no existen. La señora ministra está en una realidad paralela porque esas plazas no existen".