Ferrer se muestra feliz por "contar con todos los jugadores" de cara a la Copa Davis

Madrid, 26 de octubre de 2026. Declaraciones del capitán de la Selección Española Generali de Tenis, David Ferrer, quien ha anunciado en la mañana de hoy a los 8 tenistas que representarán a España en la Final 8 de la Copa Davis que se disputará en Bolonia (Italia). Ferrer se ha mostrado feliz por "poder contar con todos los jugadores" y ha asumido el papel de favoritos para esta Copa Davis: "Sin duda, somos de los favoritos". Respecto a la convocatoria para este torneo, el capitán de España para la Davis ha asegurado que "tener mejores jugadores ayuda a tener más posibilidades de ganar la Copa Davis". Por último, ha reconocido que "sería bonito" poder ganar la Copa Davis en el que será su último año como capitán del equipo español.