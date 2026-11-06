Flávio Bolsonaro reaparece en la mansión de Trump en Mar-a-Lago: "Aún no es el final"

Florida (EEUU), 6 de noviembre de 2026. Primera reaparición pública de Flávio Bolsonaro tras abandonar Brasil y refugiarse en Estados Unidos. El senador brasileño ha reaparecido en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, desde donde ha lanzado un mensaje de esperanza a sus seguidores. Asegura que su derrota electoral no es el final y que todavía quedan grandes cosas por venir. "Yo jamás imaginaba que sería candidato a la Presidencia de Brasil. Creo que era un proyecto de Dios, no solo para mí, sino para mi nación, ha asegurado. Y aunque el resultado no haya sido el que esperaba, pide a sus seguidores que no pierdan la fe en que "aún no es el final". (Fuente: Europa Press, CPAC, Jair Bolsonaro, X)