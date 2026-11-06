Gamarra asegura que el PP quiere convertir la vivienda "en la política del Gobierno"

Logroño, 6 de noviembre de 2026. Declaraciones de la cabeza de lista del PP riojano al Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, que ha asegurado que su formación quiere convertir la política de vivienda "en la política fundamental del Gobierno de España". De hecho, con el plan que llevan trabajando "muchos años", se busca, entre otras cuestiones, el objetivo de "poner más suelo a disposición de la construcción de la vivienda", así como "mayor agilización de los trámites para que esto se pueda promover".