Garriga anima a españoles a "reventar la audiencia" con Abascal este lunes en un programa

Sevilla, 9 de noviembre de 2026. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha animado a los españoles a ver en la noche de este lunes el programa 'La Revuelta', en La 1 de TVE, con motivo de la asistencia del presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal. En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Garriga ha manifestado que no va a "elucubrar sobre lo mucho que se ha dicho sobre la asistencia de público a dicho programa" porque siendo "sincero", no lo sabe ni le "interesa".