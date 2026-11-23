Jerez de la Frontera (Cádiz), 23 de noviembre de 2026. El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha asegurado que desde la administración andaluza se busca que el aeropuerto de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, cuente con una mayor conectividad y mayor frecuencia con otras ciudades, toda vez que ha resaltado las nuevas rutas establecidas con Madrid este invierno por parte de la aerolínea Wizz Air, que viene a suplir el "apagón ferroviario" que sufre la provincia y Andalucía debido al accidente en Urda (Toledo). (Fuente: VOX)