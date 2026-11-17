Madrid, 17 de noviembre de 2026. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para transponer las directivas europeas de condiciones laborales transparentes y previsibles y de transparencia retributiva, por el que se endurece el régimen sancionador para considerar infracción grave la falta de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato (hasta ahora leve), el incumplimiento de obligaciones en planes y medidas de igualdad y no facilitar a los solicitantes de empleo la información exigida. (Fuente: La Moncloa)