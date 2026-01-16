Gobierno se alegra de que la Fiscalía rechace investigar a Zapatero por narcotráfico

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado que la Fiscalía Antidroga se oponga a investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) por tráfico de drogas y colaboración con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Me alegro mucho de que eso ocurra, es lo que esperaba y espero que pidan perdón algunos", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, tras comparecer a petición del PP por presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).(Fuente: Imágenes Cedidas)