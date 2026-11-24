Madrid, 24 de noviembre de 2026. Más tiempo para cuidar, para criar y también para despedirse de quienes queremos. El Gobierno actualiza este martes el calendario de los derechos laborales. Y lo hace con una ampliación de permisos que empieza por las familias que acaban de tener un hijo. De 19 a 20 semanas para cada progenitor. Intransferibles y remuneradas al cien por cien. En las familias monoparentales, serán 34. Y también cambia el tiempo para afrontar una pérdida. El permiso por fallecimiento de un familiar de primer grado pasa de dos a diez días laborables. (Fuente: Europa Press, Moncloa y Cedidas)