El Gobierno condena la violencia en las calles y PP y Vox acusan a Sánchez de generar tensión

Madrid, 27 de octubre de 2026. Tras los disturbios ocurridos este sábado en Barcelona y el lunes en Bilbao, que se saldaron con más de 140 detenidos, muchos de ellos menores de edad, daños en diversos puntos del espacio público, vehículos y saqueos en establecimientos, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de generar "tensión" porque sabe que va a perder las elecciones generales. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha condenado los actos y ha reprochado a Feijóo que "fomente el odio" por culpar a Pedro Sánchez. (Fuente: Europa Press/Moncloa/PP/PSOE/Congreso/Generalitat)