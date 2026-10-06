Granollers sigue buscando a un menor de 12 años desaparecido desde el pasado domingo

Granollers (Barcelona), 6 de octubre de 2026. El jefe de Bombers de la Regió Metropolitana Nord, Eduard Martínez, y la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, han apuntado más detalles de la búsqueda de un menor de 12 años desaparecido desde el pasado domingo, 4 de octubre, en la localidad. Bombers ha informado de que trabajan con 8 dotaciones terrestres, con el Grupo de Actuaciones Especial (GRAE) subacuático, el Grupo Canino de Búsqueda y la Unidad de Drones y que coordinan al grupo de personas que se registraron el lunes en el Cecor para dar apoyo al operativo. Barnusell ha apuntado que la familia del menor está acompañada "en todo momento".