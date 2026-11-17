Madrid, 17 de noviembre de 2026. Más de 3 millones de personas tienen EPOC en España y hasta el 75% de los casos está sin diagnosticar. Así lo han explicado los expertos que han participado en un encuentro informativo organizado por Europa Press con el apoyo de Sanofi y Regeneron. Las enfermedades pulmonares provocan cada año miles de muertes en España y tienen un gran impacto en la calidad de vida. Sin embargo, la EPOC, a pesar de ser la primera causa de fallecimientos, sigue siendo una patología poco reconocida y muy estigmatizada. Los expertos hacen hincapié en la importancia de actuar a tiempo, mejorando los circuitos asistenciales para detectar antes los síntomas y evitar el empeoramiento de los pacientes. También defienden la necesidad de dar más visibilidad a esta enfermedad y de acabar con el estigma que rodea la EPOC. El objetivo es aumentar la concienciación sobre la EPOC y avanzar hacia un escenario de esperanza para los pacientes.