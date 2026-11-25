Madrid, 25 de noviembre de 2026. Más de 150 expertos y representantes de administraciones y entidades ambientales y sociales se han reunido en el II Encuentro de Impacto de Redeia para reflexionar sobre cómo convertir la transición energética en una palanca para transformar personas y territorios. La compañía cuenta desde hace tres años con una Estrategia de Impacto Integral con la que ya ha desplegado más de 360 iniciativas en España y Latinoamérica para contribuir a la mejora social, económica y ambiental del entorno, y tiene el compromiso de sumar al menos 7 nuevas iniciativas al año de aquí a 2029. En el encuentro se han presentado seis nuevos documentales de Red Activa, proyecto audiovisual que muestra el impacto positivo que genera la Estrategia de Impacto Integral de Redeia. Unas jornadas que buscan crear un futuro sostenible e impulsar juntos la transición ecológica.