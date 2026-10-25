Illa dice que se sabrá quién está detrás de los disturbios: "Convivencia y democracia"

Barcelona, 25 de octubre de 2026. El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que se sabrá quien está detrás de la organización de los disturbios del sábado en el centro de Barcelona, y ha subrayado ante los incidentes: "Convivencia y democracia". En la presentación de los candidatos del PSC por Tarragona a las generales, ha añadido: "Los que defendemos la convivencia no nos dedicamos a romper escaparates, no nos dedicamos a dañar el espacio público. Y los que somos demócratas no nos tapamos la cara cuando vamos por la calle".