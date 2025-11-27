Intervenidas dos toneladas de cocaína escondidas entre fruta en el puerto de Valencia

Imágenes de agentes de la Policía Nacional junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Guardia Civil, que han intervenido en el puerto de Valencia más de dos toneladas de cocaína que viajaba dentro de cajas de fruta con origen Ecuador. En la operación se ha detenido a cuatro personas a las que se acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Con esta operación se ha conseguido desarticular una de las principales redes de importación de cocaína desde Ecuador, a la que se le imputa la importación de más de 2,5 toneladas de cocaína de alta pureza.(Fuente: Policía Nacional)