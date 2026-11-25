Sevilla, 25 de noviembre de 2026. La vicepresidenta tercera y consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este miércoles la ausencia de representantes de los grupos parlamentarios de izquierda en el acto institucional que con motivo del día para la eliminación de la violencia de las mujeres que se conmemora este 25 de noviembre ha organizado la Junta de Andalucía ante el Palacio de San Telmo, y se ha preguntado al hilo de ello si dichas formaciones "van a utilizar la violencia de género con fines electorales". (Fuente: Junta de Andalucía)