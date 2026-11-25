Sevilla, 25 de noviembre de 2026. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto ley por el que se establecen ayudas económicas y medidas de apoyo a las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida el 28 de octubre de 2026 en Urda (Toledo), también se amplían algunas de las ayudas por el accidente de enero en Adamuz (Córdoba), y no sólo afecta a las personas que hayan residido en Andalucía durante los cinco años anteriores al accidente, sino también a aquellas con vecindad administrativa en Ceuta y Melilla. La dotación económica inicialmente prevista es de unos dos millones de euros. (Fuente: Junta de Andalucía)