Sevilla, 23 de noviembre de 2026. La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado este lunes la importancia del diálogo y la colaboración entre las administraciones y el movimiento asociativo para avanzar en la inclusión del pueblo gitano en Andalucía. Así lo ha puesto de manifiesto durante la clausura del pleno del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, celebrado en el Parlamento de Andalucía, donde también ha tenido lugar el acto conmemorativo del Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces, que se celebra cada 22 de noviembre, y que este año coincide con el 30 aniversario del reconocimiento institucional por parte de la Cámara autonómica de esta fecha como día del pueblo gitano en Andalucía.