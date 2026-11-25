Barcelona, 25 de noviembre de 2026. La jurista feminista especializada en violencias machistas Violeta Assiego ha alertado de que en muchas resoluciones judiciales sobre violencia de género "siguen interfiriendo estereotipos y mitos relacionados con el género, la raza y la clase social de las mujeres que interponen las denuncias". Según ha explicado, estos sesgos pueden condicionar la valoración de los testimonios y hacer que las sentencias no respondan en justicia a lo que las víctimas han denunciado.