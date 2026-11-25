Madrid, 25 de noviembre de 2026. La Justicia pone el foco en los contratos de Correos durante la presidencia de Juanma Serrano. Una jueza de Madrid ha citado como investigados al expresidente de la empresa pública y a la exmilitante socialista Leire Díez. Ambos tendrán que declarar el próximo 9 de diciembre por presuntas irregularidades en la contratación. La magistrada ha admitido una querella presentada por Vox en la que se apuntan posibles delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.