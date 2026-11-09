León XIV inicia su visita a Argentina llamando a la responsabilidad de los gobernantes

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2026. El papa León XIV ya está en Argentina. El Pontífice ha aterrizado este domingo, a las cuatro y treinta y tres de la tarde, hora local, en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, donde ha sido recibido por el presidente del país, Javier Milei, durante la ceremonia oficial de bienvenida. El Pontífice ha pronunciado su primer discurso en suelo argentino, donde ha reivindicado el "deber" de los gobernantes de saber los "límites" del poder. (Fuente: Vatican News)