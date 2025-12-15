Llorca pedirá a Sánchez un Pacto del Agua y que "respete" las normas aprobadas en Les Corts

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, pedirá al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán el próximo miércoles en La Moncloa, un Pacto del Agua y que "respete" las normas aprobadas en Les Corts como la Ley de Costas. Llorca, en declaraciones a los medios tras visitar las obras del puerto de Torrevieja , ha señalado que están preparando esta reunión porque es "muy importante reivindicar aquellas cuestiones que necesita esta comunidad, que merece, que le corresponde y que inexplicablemente no las hemos tenido". En concreto, ha anunciado que uno de los temas que le planteará será el agua. "Tiene que haber una garantía que la huerta de la Vega Baja se mantenga, en España hay agua para todos, hay agua suficiente, lo que está es que está mal distribuida", ha razonado.(Fuente: Generalitat)