López ve "intolerable" que Feijóo mezcle a quienes defienden "un mundo mejor" con saboteadores

Bilbao, 26 de octubre de 2026. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cree "burdo e intolerable" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la ultraderecha "mezclen" a quienes se manifiestan en las calles en defensa de los derechos y "un mundo mejor" con los saboteadores que cometieron graves destrozos y saqueos en comercio el pasado sábado en Barcelona, que, según ha asegurado, lo "pagarán". A su juicio, Feijóo ha tenido "un mal día", al constatar la victoria de Lula da Silva en Brasil porque "ahora viene" la de Pedro Sánchez en España.