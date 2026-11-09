Madrid reparte más de 5.000 porciones de la tradicional corona de la Almudena en la Plaza Mayor

Madrid, 9 de noviembre de 2026. La Plaza Mayor de Madrid ha acogido este lunes el tradicional reparto popular de la corona de la Almudena, en el que se han distribuido más de 5.000 porciones de este dulce artesanal con motivo de la festividad de la patrona de la capital. La iniciativa, organizada por quinto año consecutivo por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid), ha contado con la participación de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal de Centro, Carlos Segura. (Fuente: Ayto. de Madrid)