Una marcha por la vivienda lleva las reivindicaciones del 11N a la CEV y al Consell

Valencia, 9 de noviembre de 2026. Sindicatos y organizaciones del movimiento por la vivienda han protestado este lunes en una marcha que ha discurrido por las sedes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), de Les Corts y de la Conselleria de Vivienda, con el objetivo de trasladar sus reivindicaciones de cara a la huelga general del 11N. La movilización ha contado con la participación de representantes de CCOO PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS, acompañados por el Sindicat de Llogateres y la PAH. La portavoz del Sindicat de Llogateres, Eva García, ha destacado que, con estas movilizaciones, se conseguirá "que el derecho a la vivienda esté por delante del derecho a la especulación". "Se ha acabado el rentismo aquí en la Comunitat Valenciana". Por su parte, el portavoz de la PAH, José Luis González, ha manifestado que la huelga general debe constituir un "punto de inflexión" para que se presente un plan que entienda la vivienda como un derecho y no como "un elemento de mercantilización y un activo financiero". El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.