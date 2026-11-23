Villanueva de la Serena (Badajoz), 23 de noviembre de 2026. La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, cuestionada por la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) previa a las elecciones generales del 29N, ha considerado que el sondeo encierra "el último favor que querrá hacer (José Félix) Tezanos a Pedro Sánchez y al Gobierno". Según ha señalado, los datos que aporta el estudio parecen "casi una caricatura", al reflejar, por ejemplo, que el PSOE se sitúa "10 puntos por encima" del PP.