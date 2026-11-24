Santander, 24 de noviembre de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE), ha puesto en valor la educación pública, a la que ha calificado como "el ascensor social más importante", en la que "se deben de igualar todas las realidades sociales" para que poder formarse y avanzar "no dependa del distrito postal". Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Santander, donde participa esta mañana en un acto electoral del PSOE de Cantabria y momentos antes de reunirse con la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, junto al secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, y la candidata al Senado, Paz de la Cuesta.