Madrid, 24 de noviembre de 2026. Más Madrid ha celebrado este martes que el Consejo de Ministros apruebe la reducción de las ratios para Infantil y Bachillerato y lo ha contrapuesto con el "maltrato" de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo. Así lo ha trasladado la diputada regionalista María Pastor tras reunirse con docentes y educadoras infantiles en la sede de Más Madrid junto a la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el cabeza de lista por Madrid al Congreso del Frente Amplio, Emilio Delgado.