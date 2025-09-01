Mazón cree que el Gobierno "culmina el atropello" a la Comunitat con la quita de deuda

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, considera que el Gobierno de España "culmina el atropello de aprobar una nueva burla a los intereses de la Comunitat Valenciana" con la previsible luz verde este martes en el Consejo de Ministros del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas, con el que Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas. Mazón reprocha que "es un chantaje" del Gobierno de España.(Fuente: Generalitat)