Al menos 64 muertos tras chocar dos trenes en Toledo

Urda (Toledo), 28 de octubre de 2026. El número de fallecidos tras el choque de dos trenes este miércoles en Urda (Toledo) se ha elevado a 64, por el momento, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno regional. En una declaración a medios, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha indicado que aparte de los fallecidos hay constancia de 80 heridos, de los cuales 50 estarían graves, por lo que teme que pueda aumentar la cifra de víctimas mortales. (Fuente: Europa Press / Guardia Civil / UME / Emiliano García Page)