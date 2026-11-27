Sevilla, 27 de noviembre de 2026. La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha celebrado este viernes la "gran remontada" que, en su opinión, ha protagonizado su partido durante la campaña de las elecciones generales de este próximo domingo, 29 de noviembre, cita a la que los socialistas andaluces llegan "contentísimos" por esta campaña "épica en la que el 'perro' Pedro Sánchez ha estado batiéndose el cobre contra viento y marea". (Fuente: PSOE Andalucía)