Montero (Podemos) acusa a Feijóo de cuestionar los derechos de las mujeres: "Tu machismo mata"

Barcelona, 24 de octubre de 2026. lLa candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cuestionar los derechos de las mujeres por sus palabras este viernes asegurando que eliminará el Ministerio de Igualdad e integrará sus competencias en otro ministerio si gobierna tras el 29N: "Tu machismo mata", ha dicho Montero. Así se ha expresado este sábado en el primer acto conjunto de precampaña con el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, bajo el lema 'Casa. Vida. Futur' en la Plaza Major de Nou Barris, en Barcelona, un acto al que también han acudido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, entre otros.