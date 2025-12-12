Montero promete "absoluta colaboración" del Estado con la UCO tras personarse en Hacienda

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado este viernes que por parte de los organismos del Estado se ofrecerá "absoluta colaboración" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se ha personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.