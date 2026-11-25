Alicante, 25 de noviembre de 2026. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha criticado que el líder del PP y candidato a presidir el Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, la llamara durante un mitin en Alicante "la chica esta de Gandia". "Son unos machistas y las mujeres estamos cansadas de estos machistas", ha manifestado Morant este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en la capital alicantina, donde ha participado en una acción del PSOE en el marco de la campaña electoral, junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (Fuente: Imágenes Cedidas)