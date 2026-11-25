Alicante, 25 de noviembre de 2026. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha defendido que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, "podrá volver a España" porque la ley de amnistía "ha devuelto la normalidad" a Cataluña, "un territorio fundamental". La ministra se ha referido al 'procés' como "uno de los problemas territoriales más importantes que ha vivido nunca este país" y que, según ha dicho, dejó el PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy, del que ha añadido "que no entendía a la sociedad catalana". "Lo que se ha demostrado con la ley de amnistía es que es una ley que ha reparado precisamente esa fractura, y no hay mayor ejemplo que ahora mismo hay un presidente socialista, que es Salvador Illa, el que está gobernando en Cataluña con perfecta normalidad", ha zanjado. (Fuente: Imágenes Cedidas)