Madrid, 23 de noviembre de 2026. El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado este lunes que el delantero brasileño Vinícius Júnior recuperará su "potencial máximo" y ha querido restarle responsabilidad ante el encuentro de este martes frente al PSV Eindhoven en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, donde ha confirmado que el atacante será titular tras su buena actuación del pasado fin de semana. (Fuente: Real Madrid TV)