Muere en el hospital el autor del tiroteo en Cracovia (Polonia) que dejó seis muertos

Cracovia, 9 de noviembre de 2026. Muere en el hospital el presunto autor de la masacre de Cracovia. El hombre, que fue abatido por la Policía tras el ataque, permanecía bajo custodia y había sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones de urgencia, pero los médicos no han podido salvarle la vida. Polonia vive este lunes su segundo día de luto nacional por una tragedia que deja seis muertos, entre ellos un ciudadano británico, y más de una docena de heridos, varios de ellos policías. (Fuente: Europa Press y DPA)