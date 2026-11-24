Andoain (Gipuzkoa), 24 de noviembre de 2026. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha censurado a EH Bildu que "mande a sus cachorros a agredirles verbalmente" tras ser increpada en Andoain (Gipuzkoa) en un acto electoral en el que ha participado junto al presidente del PP vasco, Javier De Andrés, y el candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría. Tras asegurar que la formación abertzale "es agresividad", ha apelado al voto de los vascos a los que "no les gusta esto", por encima de que "sean de izquierdas o de derechas". (Fuente: PP)