Netanyahu ganaría unas muy ajustadas elecciones legislativas en Israel según primeros sondeos

Tel Aviv, 28 de octubre de 2026. Los primeros sondeos a pie de urna tras el cierre de los colegios electorales en Israel otorgan la victoria momentánea al partido Likud, de Benjamin Netanyahu, quien habría sido el más votado en estas elecciones legislativas dando la vuelta a todas las encuestas previas. No obstante, el bloque de fuerzas opositoras a Netanyahu, que aspiran a expulsarle del poder después de décadas de presidencia, podrían sumar más votos que la coalición del primer ministro israelí; aunque en ningún caso ninguno de los dos bloques alcanzaría los 61 escaños que otorgan la mayoría absoluta para gobernar, según los primeros sondeos publicados por las televisiones estatales israelíes. (Fuente: Europa Press / Benjamin Netanyahu / Gadi Eisenkot / Latina / GPO / IsraeliPM / ONU)