Publicado 13/10/2026 15:16:11 +02:00CET

Netflix adquiere los derechos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030

Madrid, 13 de octubre de 2026. La plataforma emitirá en exclusiva los 104 partidos del Mundial de fútbol de 2030 en España y Andorra, ofreciendo todos los encuentros en directo, además de programas previos y posteriores a los partidos y un resumen diario. Pero también habrá fútbol en abierto. Netflix ofrecerá gratis un partido de cada jornada y cederá a una cadena nacional un paquete de encuentros que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final. Por el momento, no se ha anunciado qué televisión emitirá esos partidos. (Fuente: Europa Press, DPA y EBS)