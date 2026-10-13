Calendario laboral 2027: festivos autonómicos y principales puentes

Infografía con calendario laboral para 2027 para la Comunidad de Madrid - EUROPA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral de 2027 recoge un total de 14 festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda la Comunidad de Madrid, de los que dos son locales y corresponden establecer a cada uno de los ayuntamientos.

Tal y como acordó el Consejo de Gobierno a finales de septiembre, entre ellos estará el día de San José, 19 de marzo (viernes), y la Asunción, que se trasladará al lunes 16 de agosto.

De esta forma, en arranque del año serán festivos el 1 de enero (viernes), Año Nuevo; el 6 de enero (míercoles), Epifanía del Señor, y el 19 de marzo (viernes), San José.

Con motivo de la Semana Santa serán festivos el 25 de marzo, Jueves Santo, y el 26 de marzo, Viernes Santo. A ellos les seguirá el 1 de mayo (sábado), Fiesta del Trabajo, y el 16 de agosto (lunes), traslado de la Asunción de la Virgen.

En la segunda mitad del año, lo serán el 12 de octubre (martes), Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre (lunes), Día de Todos los Santos; el 6 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre (miércoles), Día de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre (sábado), Natividad del Señor.

El 2 de mayo mantiene su condición de Fiesta de la Comunidad de Madrid, aunque no figura en el calendario al coincidir ese día en domingo.

Además, a propuesta del Ayuntamiento de la capital, en la ciudad de Madrid serán festivos el sábado 15 de mayo, San Isidro, patrón de la capital, y el martes 9 de noviembre, la Virgen de la Almudena, patrona de los madrileños.