PP y Vox cargan contra Bernabé por liderar la lista del PSOE por Valencia el 29N: "No le interesa un pimiento su ciudad"

Archivo - La secretaria general del PSPV en Valencia, Pilar Bernabé, durante la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Valencia, a 7 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han criticado que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, encabece la lista electoral de los socialistas por la provincia de Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre y han afeado a la representante socialista, que también es la candidata a la Alcaldía de València, que no le "interese un pimiento su ciudad" al irse ahora a Madrid.

Mientras, el PSPV ha defendido que la elección de Bernabé como cabeza de lista se debe a la intención de presentar una candidatura "muy potente" para "ganar las elecciones" y que tenga un efecto arrastre en los comicios autonómicos y municipales del próximo año.

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este martes en los pasillos de Les Corts, un día después de trascender que Bernabé encabezará la lista y que tras ella estarán como número dos el ministro de Hacienda, Arcadi España, y como número tres, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. Para el cuarto lugar, uno de los nombres que suenan con más fuerza es el del actual síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz.

Desde el PP, Nando Pastor ha criticado que en el PSOE "entre 'sanchistas' anda el juego, entre Pedro Sánchez y Pilar Bernabé", quienes tienen "cosas en común: los dos mintieron, uno sobre los pactos que iba a hacer con el resto de partidos políticos para estar en Moncloa aferrado a su cargo y ella, diciéndonos a todos que tenía dos titulaciones cuando no tenía ninguna".

Además, a su juicio, a Sánchez y Bernabé les une también que les "importa un pimiento" la ciudad de València. "No pueden hacerte candidata a la Alcaldía y al cabo de nada decir que te vas a Madrid. No es compatible, no es serio y por eso a Pilar Bernabé no le interesa un pimiento València, su ciudad y su Alcaldía", ha zanjado.

Y preguntado sobre el candidato del PPCV para las autonómicas, Nando Pastor ha insistido en que el calendario del PP lo marca 'Génova', por lo que el Grupo Parlamentario Popular en Les Corts "no tiene nada que decir". "Es un tema ya sobre el que se ha hablado muchísimo", ha indicado Pastor, que ha remarcado que quien "más tranquilo está de todos" es el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: "Eso es una realidad y una evidencia".

VOX: A SÁNCHEZ "LE QUEDAN POCAS CARTAS"

Por parte de Vox, José Mª Llanos ha asegurado, sobre la candidatura de Pilar Bernabé el 29N, que puede hacer "pocas valoraciones de lo que hagan otros partidos", aunque sí que ha considerado que a Pedro Sánchez "le quedan pocas cartas y tiene que quemar sus naves". "Allá el señor Sánchez", ha añadido.

Respecto a las listas de Vox de cara al 29N, ha garantizado que se presentarán "dentro de plazo" y ha adelantado que este mismo miércoles tenía que asistir a una reunión en Madrid del Comité Ejecutivo Nacional, pero no va a poder estar porque tiene pleno en el parlamento valenciano. "Supongo que en pocos días se sabrán ya los nombres, lógicamente", ha zanjado.

EL PSPV PROMETE UNA LISTA "MUY POTENTE"

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz --quien previsiblemente irá como número cuatro en la lista al Congreso por Valencia--, ha destacado que la propuesta encabezada por Bernabé junto a España y Torró es "muy potente" y refleja "claramente", según él, que "el Partido Socialista sale a ganar las elecciones". "Vamos a poner toda la carne en el asador para ser la primera fuerza política en la Comunitat Valenciana" el 29N, ha aseverado, lo que a su juicio les ayudará en las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Preguntado por si elegir a Bernabé como cabeza de lista refleja que el Congreso es más importante que el Ayuntamiento de València, Muñoz ha replicado que los próximos comicios son los generales "y la voluntad del Partido Socialista es ganarlos". Pero ha descartado que eso sea incompatible con que Bernabé sea candidata a la alcaldía, que ha subrayado que es la "voluntad" de la delegada del Gobierno, y se ha mostrado convencido de que, si el PSOE gana el 29N, tendrá "un efecto positivo" en mayo.

Cuestionado por si Bernabé era mejor opción que Morant para el 29N, ha explicado que fue una "decisión personal" de la líder del PSPV centrarse en su campaña para las autonómicas, algo que ve "coherente". Además, ha resaltado que la todavía delegada del Gobierno forma parte de la ejecutiva del PSOE como responsable de Igualdad y, en su opinión, "el voto de la mujer va a ser determinante para ganar las elecciones".

Sobre si él irá finalmente como número 4, Muñoz ha afirmado que estará donde le digan dentro del "proyecto conjunto y colectivo" del PSOE y que si es así estará "agradecido" y defenderá "con ímpetu y con intensidad" los valores socialistas desde Madrid.

Ha asegurado que cualquiera de sus compañeros diputados podría sustituirle como "síndic o síndica", pero ha pedido no dar "nada por supuesto" porque quiere ser "muy respetuoso" con los procesos internos de la formación hasta que el próximo sábado se aprueben las listas en el Comité Federal.