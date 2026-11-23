Valencia, 23 de noviembre de 2026. La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández, ve "una vergüenza" que "se arrope" al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), --denunciado por una exconcejala de su partido por presuntos delitos de acoso sexual y laboral--, y al respecto ha recalcado: "Debemos seguir peleando para que eso no ocurra". Fernández ha realizado estas declaraciones antes de recibir en València el premio Avançant en Igualtat de UGT PV por "su valentía y por haber abierto el camino a otras mujeres al enfrentarse al poder". La exconcejala del PP fue la primera mujer en España en lograr una condena por acoso sexual a un cargo político, el entonces alcalde Ismael Álvarez, de su mismo partido.