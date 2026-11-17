Roquetas de Mar (Almería), 17 de noviembre de 2026. Nueve colegios e institutos públicos andaluces exponen, junto a centros de toda España, sus prácticas inspiradoras para garantizar la igualdad de oportunidades al alumnado vulnerable e impulsar la transformación social de su entorno en las IV Jornadas Nacionales PROA+ que, durante dos días, reúnen en Roquetas de Mar (Almería) a más de 300 expertos académicas, profesionales docentes y responsables de las políticas educativas del Ministerio y diferentes comunidades autónomas.