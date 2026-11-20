Madrid, 20 de noviembre de 2026. El nuevo libro de Paula Monreal, popularmente conocida como @paufeel, Triunfa con mis recetas estrella, reúne más de 80 platos fáciles, sabrosos e infalibles para resolver cualquier comida, cena, aperitivo o postre. ¡Ideas perfectas para sorprender estas Navidades y disfrutar de la cocina todo el año! Durante su presentación en la librería madrileña A Punto, Paula explicó ante sus lectores y seguidores cómo ha sido el proceso de selección de las recetas. Saludables, sencillas y rápidas. Las claves de las recetas de Paula es que son accesibles para todos los públicos. De familia muy cocinillas, la autora se define como autodidacta y reconoce en el libro la influencia de su madre y abuelas. Sus recetas triunfan en las redes sociales, donde Paula ha conseguido crear una comunidad fiel y muy activa, con la que comparte su pasión por la cocina y de la que asegura aprender cada día. A cambio, ella les enseña platos irresistibles, llenos de sabor, color y creatividad, que entran por los ojos y despiertan el apetito.